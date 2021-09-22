Как рассказали правоохранители, всего в автомобиль попали более 10 пуль. Известно, что в автомобиль стреляли из автомата.

Важно В авто Шефира выпустили более 10 пуль: полиция объявила спецоперацию

Что известно об обстреле авто Шефира

Нападение на помощника Владимира Зеленского совершили примерно в 10:00, 22 сентября. Произошло это неподалеку от села Лесники. Неизвестные ранили водителя Сергея Шефира, ему оказывали помощь на месте до приезда скорой. Впоследствии его оперативно госпитализировали в "Феофанию".

Полиция уже объявила спецоперацию "Сирена". На место происшествия прибыло много правоохранителей и генпрокурор Ирина Венедиктова. Она заявила, что по факту обстрела машины Шефира уже открыли дело по статье 115 о покушении на убийство двух человек.

Как выглядит изуродованное авто помощника Зеленского / Фото Нацполиции

В Офисе Президента заявили, что нападение на Шефира с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что это нападение связывают с "агрессивной кампанией противодействия активной политике президента". Он также считает, что в Украине произошло "ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов", для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – это прямая угроза.

На месте происшествия работают правоохранители / Фото Владислава Соловьева (24 канал)