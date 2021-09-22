Нападники планували створити враження ніби в Україні є некерована ситуація. Про це на брифінгу щодо обстрілу автомобіля першого помічника президента заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Маємо конкретний випадок, який по своїй суті – терористичний акт. Якщо дивитися, куди стріляли, звідки, кількість автоматичних вистрілів – можемо сказати, що це було сплановано. На меті була ключова ціль – залякати команду та вийти на інші рішення,

– пояснив Подоляк.

До речі, він не пов'язує напад на Шефіра лише з законопроєктом про деолігархізацію.

"Я б не зводився лише до олігархів. Більше ризиків є через рішення РНБО про санкції проти олігархів, кримінальних структур, контрабандистів. Є цілий великий пласт кланів, по яких завдали удару. Це спроба зламати систему тіньових відносин у політиці та економіці. Може бути багато людей, які не зацікавлені у тому, щоб зламати систему", – наголосив радник Андрія Єрмака.

Дивіться відео брифінгу Подоляка щодо обстрілу авто Шефіра:

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