Нападавшие хотели создать впечатление будто в Украине неуправляемая ситуация. Об этом на брифинге относительно обстрела первого помощника президента заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Есть конкретный случай, который по своей сути – террористический акт. Если смотреть, куда стреляли, откуда, количество автоматических выстрелов – можем сказать, что это было спланировано. Ключевой целью было – запугать команду и создать впечатление и выйти на другие решения,

– пояснил Подоляк.

Кстати, он не связывает нападение на Шефира лишь с законопроектом о деолигархизации.

"Я бы не сводился только к олигархам. Больше рисков есть из-за решения СНБО о санкциях против олигархов, криминальных структур, контрабандистов. Есть целый большой пласт кланов, по которым нанесли удар. Это попытка сломать систему теневых отношений в политике и экономике. Может быть много людей, которые не заинтересованы в том, чтобы сломать систему", – подчеркнул советник Андрея Ермака.

Смотрите видео брифинга Подоляка по обстрелу авто Шефира:

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