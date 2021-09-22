Автомобиль Сергея Шефира обстреляли возле поселка Ходосовка Киевской области. Однако раненому водителю удалось доехать до села Лесники.

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Водитель остановился на стоянке возле АТБ

После того, как автомобиль с Сергеем Шефирем обстреляли неподалеку коттеджного городка, где он живет, водитель не остановился. Он решил ехать дальше, пока не остановился в 5 километрах от места инцидента на стоянке АТБ в селе Лесники.

На месте, где произошел обстрел, сейчас работают правоохранители.

Место, где произошло покушение на Сергея Шефира / Фото Bihus.info

Покушение на Сергея Шефира: главное