Автомобиль Сергея Шефира обстреляли возле поселка Ходосовка Киевской области. Однако раненому водителю удалось доехать до села Лесники.
Обратите внимание Ответ будет сильным, – Зеленский отреагировал на покушение на своего помощника Шефира
Водитель остановился на стоянке возле АТБ
После того, как автомобиль с Сергеем Шефирем обстреляли неподалеку коттеджного городка, где он живет, водитель не остановился. Он решил ехать дальше, пока не остановился в 5 километрах от места инцидента на стоянке АТБ в селе Лесники.
На месте, где произошел обстрел, сейчас работают правоохранители.
Место, где произошло покушение на Сергея Шефира / Фото Bihus.info
Покушение на Сергея Шефира: главное
- Утром 22 сентября автомобиль первого советника Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли по дороге из коттеджного городка.
- В авто попало около 10 пуль. Водитель получил ранения.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Сергей Шефир живой и невредимый, однако находится в состоянии шока.
- Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что покушение на Шефира можно считать террористическим актом.