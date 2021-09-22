Про стан здоров'я пораненого розповів глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. На брифінг прийшов також сам помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір.

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У якому стані постраждалий водій Шефіра

Обстріл прийшовся саме на ліву частину авто: особливо постраждала водійська частина. Втім, навіть отримавши поранення, водій Шефіра продовжив рух і проїхав ще близько 5 кілометрів.

Після того, як приїхала поліція, водій зміг поїхати на місце обстрілу, щоб вказати на конкретне місце ведення вогню. І лише опісля постраждалого забрали у лікарню. Наразі його життя не під загрозою.

Щойно прооперували водія. Його життю дійсно нічого не загрожує,

– розповів очільник МВС.

Поліція вже відкрила кримінальну справу за кваліфікацією "замах на життя двох і більше людей".

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