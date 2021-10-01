На момент оккупации оружие хранили на полуострове. Однако, каким-то образом оно оказалось в Донецкой области.

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Оружие из Крыма в гараже в Авдеевке

Правоохранители получили оперативную информацию, что оружие, которое украли в Крыму, находится на территории Донецкой области. Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на территории гаражного кооператива Авдеевки.

Правоохранители изъяли:

  • 60 гранат Ф-1,
  • 36 гранат РГД,
  • более 100 мин,
  • 10 ручных противотанковых гранатометов,
  • установку противотанковой управляемой ракеты,
  • почти 14 тысяч патронов различного калибра.

Арсенал в Авдіївці
Арсенал в Авдеевке

Пока неизвестно, кто причастен к незаконному хранению оружия. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов. Весь арсенал изъяли для экспертизы.

Досудебное расследование осуществляет Главное управление Нацполиции в АР Крым и Севастополя.

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