На момент оккупации оружие хранили на полуострове. Однако, каким-то образом оно оказалось в Донецкой области.

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Оружие из Крыма в гараже в Авдеевке

Правоохранители получили оперативную информацию, что оружие, которое украли в Крыму, находится на территории Донецкой области. Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на территории гаражного кооператива Авдеевки.

Правоохранители изъяли:

60 гранат Ф-1,

36 гранат РГД,

более 100 мин,

10 ручных противотанковых гранатометов,

установку противотанковой управляемой ракеты,

почти 14 тысяч патронов различного калибра.



Арсенал в Авдеевке

Пока неизвестно, кто причастен к незаконному хранению оружия. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов. Весь арсенал изъяли для экспертизы.

Досудебное расследование осуществляет Главное управление Нацполиции в АР Крым и Севастополя.

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