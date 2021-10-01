На момент оккупации оружие хранили на полуострове. Однако, каким-то образом оно оказалось в Донецкой области.
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Оружие из Крыма в гараже в Авдеевке
Правоохранители получили оперативную информацию, что оружие, которое украли в Крыму, находится на территории Донецкой области. Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на территории гаражного кооператива Авдеевки.
Правоохранители изъяли:
- 60 гранат Ф-1,
- 36 гранат РГД,
- более 100 мин,
- 10 ручных противотанковых гранатометов,
- установку противотанковой управляемой ракеты,
- почти 14 тысяч патронов различного калибра.
Арсенал в Авдеевке
Пока неизвестно, кто причастен к незаконному хранению оружия. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов. Весь арсенал изъяли для экспертизы.
Досудебное расследование осуществляет Главное управление Нацполиции в АР Крым и Севастополя.
Незаконное обращение с оружием: последние новости
- СБУ предотвратила диверсии на линии разграничения. В Донецкой и Луганской области обнаружили два схрона боевиков, где был огромный арсенал.
- На блокпосту в Донецкой области задержали мужчину, который пытался перевезти арсенал. В его багажнике нашли в частности гранатомет и пулемет.
- На Николаевщине начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей торговал оружием и боеприпасами.