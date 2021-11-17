В частности, задержанный проверял документы на блокпосте вблизи Первомайска Луганской области. Также он осматривал транспортные средства.

К теме СБУ задержала агента ФСБ, который проходил спецподготовку на Донбассе

По данным Госпогранслужбы, впоследствии злоумышленник покинул блокпост и сбежал на контролируемую украинскими властями территорию. Причиной стало опасение за собственную жизнь.

Пограничники направили в Нацполицию сообщение о преступлении. Сейчас сведения об уголовном правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований. По делу продолжаются следственные действия.

Пограничники поймали украинца, который работал на оккупантов: смотрите видео

Стоит прочитать Убивал украинцев, – в СБУ прокомментировали задержание боевика "Палыча"

Задержание боевиков и предателей: последние новости