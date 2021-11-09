Предварительно известно, что задержали преступника 9 ноября. Об этом сообщил украинский журналист Станислав Асеев, который сам был в плену в "Изоляции".
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В Киеве задержали руководителя пыточной "Изоляция"
В Киеве задержан главный военный преступник – Денис Куликовский, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря,
– написал Асеев.
Журналист опубликовал фото предполагаемого задержанного Палыча / Фото Станислава Асеева
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