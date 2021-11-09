Попередньо відомо, що затримали злочинця 9 листопада. Про це повідомив український журналіст та Станіслав Асєєв, який сам був в полоні в "Ізоляції".
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У Києві затримали керівника катівні "Ізоляція"
У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції – Дениса Куліковського, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно,
– написав Асєєв.
Журналіст опублікував фото ймовірного затриманого Палича / Фото Станіслава Асєєва
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