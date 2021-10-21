Там контрразведка СБУ и задержала мужчину. Предварительно известно, что он также проходил обучение на временно оккупированной территории в Луганской области.
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В Виннице задержали работника ФСБ, который занимался разведкой для страны-агрессора
Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Винницкой области агента ФСБ России, который прошел обучение у пророссийских боевиков на временно оккупированном Донбассе,
– рассказали в СБУ.
СБУ задержало мужчину, осуществлявшего разведку для ФСБ России
Следствие установило, что гражданин Украины:
- присоединился к пророссийским боевикам на территории Луганщины;
- прошел боевую подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий";
- по заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины и выполнял разведывательные задания.
Гражданин Украины в Виннице работал на ФСБ России
В рамках уголовного дела следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по двум статьям – за государственную измену и участие в террористической организации.
Сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
Коротко о последних задержаниях пророссийских боевиков
- На Луганщине контрразведчики СБУ задержали бывшего пророссийского боевика, который присоединился к оккупантам еще в 2015 году. Он пытался попасть на подконтрольную правительству территорию Украины, чтобы оформить пенсию. Боевику сообщили о подозрении.
- 13 октября на Донбассе задержали российского боевика, который проводил разведку, прикрываясь якобы разминированием территории. Им оказался гражданин России, которого в Украине подозревают в убийстве в 2010 году.
- 14 октября этого боевика допросили. Впоследствии ему сообщили о подозрении и решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.