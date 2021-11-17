Зокрема, затриманий перевіряв документи на блокпосту поблизу Первомайська, що на Луганщині. Також він оглядав транспортні засоби.

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За даними Держприкордонслужби, згодом зловмисник залишив блокпост та втік на контрольовану українською владою територію. Причиною стало побоювання за власне життя.

Прикордонники скерували до Нацполіції повідомлення про злочин. Наразі відомості про кримінальне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі тривають слідчі дії.

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