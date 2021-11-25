За даними економічної контррозвідки, він міг чинити злочини за завданням Росії. Слідство також з'ясувало, що чиновник причетний до виготовлення в Україні бортових самописців для літаків і до їх реалізації через підконтрольне підприємство на території Росії.

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Розслідування перевіряє обставини того, що виконуючий обов'язки НБРГА допомагав представникам Росії проводити підривну діяльність проти України,

– повідомили в суді.

Що саме перевіряє слідство

Факти про те, що чиновник збирав і передавав росіянам польотну інформацію з Нацбюро, яку отримав під час технічного розслідування авіаційних подій на території України.

Розслідують, чи передавав підозрюваний інформацію про польоти українських військових літаків, яку записують бортові самописці і реєстратори польотної інформації.

Важливо! Наразі посаду виконуючого обов'язки директора бюро займає Ігор Мішарін. Поки слідство не отримало достатньо доказів для того, щоб повідомити про підозру. Терміни розслідування продовженл до 27 листопада 2022 року.

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