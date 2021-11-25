За даними економічної контррозвідки, він міг чинити злочини за завданням Росії. Слідство також з'ясувало, що чиновник причетний до виготовлення в Україні бортових самописців для літаків і до їх реалізації через підконтрольне підприємство на території Росії.
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Розслідування перевіряє обставини того, що виконуючий обов'язки НБРГА допомагав представникам Росії проводити підривну діяльність проти України,
– повідомили в суді.
Що саме перевіряє слідство
- Факти про те, що чиновник збирав і передавав росіянам польотну інформацію з Нацбюро, яку отримав під час технічного розслідування авіаційних подій на території України.
- Розслідують, чи передавав підозрюваний інформацію про польоти українських військових літаків, яку записують бортові самописці і реєстратори польотної інформації.
Затримання СБУ російських поплічників
- Генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, який керував Центром спеціальних операцій, звинувачують у державній зраді та спробі терористичного акту. Він збирав таємну інформацію і передавав її до Росії. Просить суд відпустити його під домашній арешт.
- 32-річного українця затримали прикордонники Луганського загону через роботу на окупаційні війська Росії. Чоловік у 2014 році увійшов до складу одного з підрозділів незаконних збройних формувань.
- Зловмисники намагались автобусом перевезти 20 кілограмів вибухівки в Росію. Контрабанду вивозили під виглядом тонера для принтера.