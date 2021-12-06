До рук СБУ потрапив місцевий житель. Чоловік приєднався до терористів ще у грудні 2018 року.
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"Сомалі" воювало проти українських військових на Донеччині
Він воював у незаконному збройному угрупованні "Сомалі", де був стрільцем. "Сомалі" брало участь у боях проти українських військових у районі Широкої Балки, Доломітного та Пікузів, що на Донеччині.
Згодом затриманий вирішив полишити угруповання та повернувся на підконтрольну Україні територію.
Що виявили під час обшуків у ексбойовика:
- "військовий квиток ДНР";
- засоби зв'язку із доказами його причетності до бойовиків.
Наразі триває досудове розслідування у справі. Чоловіку повідомили про підозру в участі у терористичній групі. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
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У чоловіка виявили "військовий квиток республіки окупантів" / Фото СБУ
Чоловік жив на підконтрольній Україні території / Фото СБУ
Коротко про останні викриття бойовиків та їхніх посібників:
- Нещодавно бойовика, який у 2014 році на Донеччині був причетний до загибелі українських захисників, засудили до 6 років позбавлення волі. Злочинця упіймала контррозвідка СБУ.
- На Вінниччині викрили посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ. Він збирав дані щодо об'єктів ППО.
- За підозрою у держзраді затримали жителя Миколаєва. Він спробував торгувати секретними оборонними даними.
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