До рук СБУ потрапив місцевий житель. Чоловік приєднався до терористів ще у грудні 2018 року.

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"Сомалі" воювало проти українських військових на Донеччині

Він воював у незаконному збройному угрупованні "Сомалі", де був стрільцем. "Сомалі" брало участь у боях проти українських військових у районі Широкої Балки, Доломітного та Пікузів, що на Донеччині.

Згодом затриманий вирішив полишити угруповання та повернувся на підконтрольну Україні територію.

Що виявили під час обшуків у ексбойовика:

  • "військовий квиток ДНР";
  • засоби зв'язку із доказами його причетності до бойовиків.

Наразі триває досудове розслідування у справі. Чоловіку повідомили про підозру в участі у терористичній групі. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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Затримання бойовикаУ чоловіка виявили "військовий квиток республіки окупантів" / Фото СБУ

Затримання бойовикаЧоловік жив на підконтрольній Україні території / Фото СБУ

Коротко про останні викриття бойовиків та їхніх посібників:

  • Нещодавно бойовика, який у 2014 році на Донеччині був причетний до загибелі українських захисників, засудили до 6 років позбавлення волі. Злочинця упіймала контррозвідка СБУ.
  • На Вінниччині викрили посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ. Він збирав дані щодо об'єктів ППО.
  • За підозрою у держзраді затримали жителя Миколаєва. Він спробував торгувати секретними оборонними даними.

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