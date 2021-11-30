Пресслужба СБУ повідомила, що затриманий – житель Донецька. Чоловік добровільно вступив до окупаційного навчального центру.
Зауважте СБУ розслідує організацію держперевороту в Україні
Згодом бойовика призначили на посаду заступника керівника. У той період війн готував для окупантів нових бойовиків. Вони мали брати участь у бойових діях.
Бойовика який у 2014 році ліквідовував поранених у бою українських військових, засудили до 6 років позбавлення волі,
– мовиться у повідомленні.
Також злочинець брав участь в артилерійських обстрілах позицій Збройних Сил України. Мовиться про райони Донецька, Ясинуватого, Докучаєвська, Пантелеймонівки.
Бойовик конвоював затриманих та військовополонених.
Чоловіка затримали у жовтні 2021 року. Він зупинився в одному з хостелів столиці, куди він прибув з тимчасово окупованої території Криму.
В Україні виробляли фейкові посвідчення ОБСЄ
- СБУ у Києві викрила злочинну групу. Вона займалася виготовленням фейкових посвідчень представників моніторингової місії ОБСЄ.
- Один документ коштував 1,5 тисячі євро.
- За попередніми даними, отримати посвідчення хотіли сотні нелегалів. Завдяки отриманню "дипломатичного" імунітету, вони планували незаконно перетинати держкордони різних країн.