Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, СБУ не здійснює розвідувальну діяльність. Нове законодавство ухвалили не так давно, тому Служба навряд чи почала займатися цим.

Зверніть увагу Затримання "українських агентів" в Росії: в СБУ відреагували

СБУ не мало підстав для завдань у Росії

Іван Ступак зазначив, що майже впевнений: працівники СБУ, які, за словами затриманих у Росії українців, "давали їм завдання", не здійснюють жодної розвідувальної діяльності, тому відповідні звинувачення безпідставні.

Інший важливий момент – затриманий зізнався, що отримав завдання здійснити терористичний акт. Іван Ступак наголосив, що в СБУ або розвідки України нема підстав вчиняти якийсь диверсійний акт на території Росії, на об'єктах, які жодним чином не пов'язані з Україною.

Можу передбачити, для чого затримується така кількість осіб – для поповнення обмінного фонду з Україною. Тобто звинувачення є, підозра є. Люди затримані, перебувають в СІЗО. А чи є насправді докази їхньої протиправної діяльності, чи дійсно вони планували її – ніхто вже не буде знати. Іван Ступак Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього

Експрацівник СБУ додав, що ймовірно, через 3 місяці – 1 рік відповідних осіб можуть відправити в Україну в обмін на російських полонених, яких наразі тримають в Україні.

Ступак про затриманих ФСБ "українських агентів": дивіться відео

Що цьому передувало