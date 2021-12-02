У телеграм-каналах пишуть, що начебто затримали кількох розвідників. Переконують, буцімто двоє збирали інформацію про стратегічний об'єкт, а третій нібито готував теракт.
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У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що затримала агента військової розвідки України. Мовляв, нібито він приїхав до держави-агресора, аби вчиняти теракт.
Джерело:ТАСС
У телеграм-каналах пишуть, що начебто затримали кількох розвідників. Переконують, буцімто двоє збирали інформацію про стратегічний об'єкт, а третій нібито готував теракт.
Новина доповнюється...