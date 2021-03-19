Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання в Геленджику і Ярославлі 14 учасників "української радикальної спільноти". У них нібито вилучили нацистські матеріали, зброю та інструкції з виготовлення вибухових пристроїв.

Про це видання пише з посиланням на інформацію Центру громадських зв'язків ФСБ. Читайте також За написи на паркані: ФСБ затримала прихильників "української радикальної групи" Росія каже, що спіймала "українських радикалів" ФСБ та Слідчий комітет у рамках кримінальної справи припинили діяльність організованої групи прихильників українського молодіжної радикальної спільноти "М.К.У.",

– йдеться у повідомленні. Російські правоохоронці затримали 13 учасників групи в Геленджику, ще 1 – в Ярославлі. У місцях проживання фігурантів ФСБ вилучила значну кількість нацистських матеріалів;

холодну зброю;

засоби зв'язку, що містять інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї. Що повідомляють про історію спільноти У ФСБ кажуть, що спільноту створив ще у 2019 році начебто громадянин України Єгор Краснов.

начебто громадянин України У 2020 році ватажок "М.К.У." в мережі нібито закликав своїх прихильників "до активізації терористичної діяльності на території Росії".