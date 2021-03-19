Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников "украинского радикального сообщества". У них якобы изъяли нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Об этом издание пишет со ссылкой на информацию Центра общественных связей ФСБ. Читайте также За надписи на заборе: ФСБ задержала сторонников "украинской радикальной группы" Россия говорит, что поймала "украинских радикалов" ФСБ и Следственный комитет в рамках уголовного дела пресекли деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.",

– говорится в сообщении. Российские правоохранители задержали 13 участников группы в Геленджике, еще 1 – в Ярославле. В местах проживания фигурантов ФСБ изъяла значительное количество нацистских материалов;

холодное оружие;

средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. Что сообщают об истории сообщества В ФСБ говорят, что сообщество создал еще в 2019 году якобы гражданин Украины Егор Краснов .

якобы гражданин Украины . В 2020 году главарь "М.К.У." в сети якобы призывал своих сторонников "к активизации террористической деятельности на территории России".