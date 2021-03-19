ФСБ заявляет, что задержала 14 членов якобы "украинской радикальной организации"
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников "украинского радикального сообщества". У них якобы изъяли нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.
Источник:ТАСС
Об этом издание пишет со ссылкой на информацию Центра общественных связей ФСБ.
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Россия говорит, что поймала "украинских радикалов"
ФСБ и Следственный комитет в рамках уголовного дела пресекли деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.",
– говорится в сообщении.
Российские правоохранители задержали 13 участников группы в Геленджике, еще 1 – в Ярославле.
В местах проживания фигурантов ФСБ изъяла
- значительное количество нацистских материалов;
- холодное оружие;
- средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.
Что сообщают об истории сообщества
- В ФСБ говорят, что сообщество создал еще в 2019 году якобы гражданин Украины Егор Краснов.
- В 2020 году главарь "М.К.У." в сети якобы призывал своих сторонников "к активизации террористической деятельности на территории России".
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