За надписи на заборе: ФСБ задержала сторонников "украинской радикальной группы"
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании сторонников "украинской молодежной группы". Трех человек поймали в Воронеже. Их обвиняют в "пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств".
Источник:24 канал
Об этом сообщает центр связей с общественностью ФСБ.
Читайте также В ФСБ заявили, что в оккупированном Крыму задержали финансистов "Исламского государства"
Работники Федеральной службы отчитались об успешных обысках у задержанных лиц.
Они нашли:
- Экстремистскую литературу.
- Символику националистических организаций, холодное оружие, средства связи.
- В гараже одного из задержанных – предмет, похожий на мину времен Второй мировой войны.
Более того, на удаленных телефонах есть уже доказательства совершенных участниками организации преступлений. Уголовные дела за разжигание ненависти и вражды возбудили сразу против 3 жителей Воронежа. Им – 18, 19 и 33 года.
Организацию якобы создал 19-летний молодой человек
В ФСБ считают, что "преступную организацию" создал в январе 2020 года 19-летний молодой человек. В апреле 2020 года он даже сделал трафарет с "экстремистской символикой".
Задержанных обвиняют в нанесении надписей на заборах
Преступление молодого участника группы еще более "брутальное": он сделал экстремистскую надпись на заборе. Также надписи такого характера на домах появились во 2 районах Воронежа.
В этом деле ФСБ работает очень активно: провели уже 10 обысков и 6 допросов. В настоящее время избранием меры пресечения для задержанных занимается суд.
Поделиться новостью