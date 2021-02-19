Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании сторонников "украинской молодежной группы". Трех человек поймали в Воронеже. Их обвиняют в "пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств".

Об этом сообщает центр связей с общественностью ФСБ.

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Работники Федеральной службы отчитались об успешных обысках у задержанных лиц.

Они нашли:

Экстремистскую литературу.

Символику националистических организаций, холодное оружие, средства связи.

В гараже одного из задержанных – предмет, похожий на мину времен Второй мировой войны.

Более того, на удаленных телефонах есть уже доказательства совершенных участниками организации преступлений. Уголовные дела за разжигание ненависти и вражды возбудили сразу против 3 жителей Воронежа. Им – 18, 19 и 33 года.

Организацию якобы создал 19-летний молодой человек

В ФСБ считают, что "преступную организацию" создал в январе 2020 года 19-летний молодой человек. В апреле 2020 года он даже сделал трафарет с "экстремистской символикой".

Задержанных обвиняют в нанесении надписей на заборах

Преступление молодого участника группы еще более "брутальное": он сделал экстремистскую надпись на заборе. Также надписи такого характера на домах появились во 2 районах Воронежа.

В этом деле ФСБ работает очень активно: провели уже 10 обысков и 6 допросов. В настоящее время избранием меры пресечения для задержанных занимается суд.