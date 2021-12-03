Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, СБУ не осуществляет разведывательную деятельность. Новое законодательство приняли не так давно, поэтому Служба вряд ли начала заниматься этим.

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СБУ не имело оснований для задач в России

Иван Ступак отметил, что почти уверен: сотрудники СБУ, которые, по словам задержанных в России украинцев, "давали им задание", не осуществляют никакой разведывательной деятельности, поэтому соответствующие обвинения безосновательны.

Другой важный момент – задержанный признался, что получил задание осуществить террористический акт. Иван Ступак подчеркнул, что у СБУ или разведки Украины нет оснований совершать какой-то диверсионный акт на территории России, на объектах, которые никоим образом не связаны с Украиной.

Могу предусмотреть, для чего задерживается такое количество лиц – для пополнения обменного фонда с Украиной. То есть обвинение есть, подозрение есть. А есть ли на самом деле доказательства их противоправной деятельности, действительно ли они планировали ее – никто уже не будет знать. Иван Ступак Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего

Экс-работник СБУ добавил, что вероятно, через 3 месяца – 1 год соответствующих лиц могут отправить в Украину в обмен на российских пленных, которых сейчас держат в Украине.

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Что этому предшествовало