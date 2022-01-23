Партнери України зараз почали жорстко називати речі своїми іменами. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Важливо Росія планує змінити владу в Україні на Мураєва й Азарова, – МЗС Британії

Він нагадав про рішення США щодо санкцій проти Сівковича, Волошина, Козака та Олійника. За словами Подоляка, інформація британської розвідки "доповнює цей смисловий ряд".

У Росії давно є схожа практика

Радник каже, що Кремль давно має тактику відбору "специфічних персон" в олігархічних чи політичних колах для того, щоб просувати російські інтереси в Україні.

Це можуть бути персонажі неоднакового калібру – від Аксьонова до Медведчука. Тому прізвище Мураєва, по суті, не викликає подиву,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що держава продовжить демонтувати будь-які політичні структури, які можуть працювати на дестабілізацію України або допомагати окупантам.

Політик резюмував, що "жодних сірих зон у вигляді Аксьонових та Медведчуків" не буде.

Що цьому передувало

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що Кремль хоче поставити в Україні проросійське керівництво. Мовляв, як кандидата розглядають екснардепа та власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва.

Допомогти Мураєву нібито мають чиновники часів Януковича. Зокрема, Микола Азаров, Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович.

У США наголосили, що такі повідомлення викликають занепокоєння, оскільки схожу інформацію має й американська розвідка.

Росія як завжди все відкидає. Там заявили про провокації та дезінформацію.

Сам Мураєв теж заперечив дані. Він виправдовується, мовляв, з 2018 року перебуває під санкціями Росії через конфлікт із Медведчуком. Каже, що активи його родини в Росії арештовані.

До теми – Росія хоче змінити владу в Україні на Мураєва, – МЗС Британії: