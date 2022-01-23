Партнери України зараз почали жорстко називати речі своїми іменами. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.
Важливо Росія планує змінити владу в Україні на Мураєва й Азарова, – МЗС Британії
Він нагадав про рішення США щодо санкцій проти Сівковича, Волошина, Козака та Олійника. За словами Подоляка, інформація британської розвідки "доповнює цей смисловий ряд".
У Росії давно є схожа практика
Радник каже, що Кремль давно має тактику відбору "специфічних персон" в олігархічних чи політичних колах для того, щоб просувати російські інтереси в Україні.
Це можуть бути персонажі неоднакового калібру – від Аксьонова до Медведчука. Тому прізвище Мураєва, по суті, не викликає подиву,
– зазначив Подоляк.
Він додав, що держава продовжить демонтувати будь-які політичні структури, які можуть працювати на дестабілізацію України або допомагати окупантам.
Політик резюмував, що "жодних сірих зон у вигляді Аксьонових та Медведчуків" не буде.
Що цьому передувало
- У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що Кремль хоче поставити в Україні проросійське керівництво. Мовляв, як кандидата розглядають екснардепа та власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва.
- Допомогти Мураєву нібито мають чиновники часів Януковича. Зокрема, Микола Азаров, Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович.
- У США наголосили, що такі повідомлення викликають занепокоєння, оскільки схожу інформацію має й американська розвідка.
- Росія як завжди все відкидає. Там заявили про провокації та дезінформацію.
- Сам Мураєв теж заперечив дані. Він виправдовується, мовляв, з 2018 року перебуває під санкціями Росії через конфлікт із Медведчуком. Каже, що активи його родини в Росії арештовані.
До теми – Росія хоче змінити владу в Україні на Мураєва, – МЗС Британії: