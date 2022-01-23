Партнеры Украины сейчас начали жестко называть вещи своими именами. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Важно Россия планирует сменить власть в Украине на Мураева и Азарова, – МИД Британии

Он напомнил о решении США о санкциях против Сивковича, Волошина, Козака и Олейника. По словам Подоляка, информация британской разведки "дополняет этот смысловой ряд".

В России давно есть похожая практика

Советник говорит, что Кремль давно имеет тактику отбора "специфических персон" в олигархических или политических кругах для того, чтобы продвигать российские интересы в Украине.

Это могут быть персонажи разного калибра – от Аксенова до Медведчука. Поэтому фамилия Мураева, по сути, не вызывает удивления,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что государство продолжит демонтировать любые политические структуры, которые могут работать на дестабилизацию Украины или помогать оккупантам.

Политик резюмировал, что "никаких серых зон в виде Аксеновых и Медведчуков" не будет.

Что этому предшествовало

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Кремль хочет поставить в Украине пророссийское руководство. Мол, как кандидата рассматривают экс-нардепа и владельца телеканала "НАШ" Евгения Мураева.

Помочь Мураеву якобы должны чиновники времен Януковича. В частности, Николай Азаров, Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович.

В США подчеркнули, что такие сообщения вызывают беспокойство, поскольку похожую информацию имеет и американская разведка.

Россия как всегда все отвергает. Там заявили о провокациях и дезинформации.

Сам Мураев тоже отрицал данные. Он оправдывается, мол, с 2018 года находится под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. Говорит, что активы его семьи в России арестованы.

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