Фигурант дела собирал разведданные об украинской армии и подбирал "кадры" в террористические группировки. Осужденного объявили в розыск.

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Что установило следствие

По информации правоохранителей, житель Ровненской области в апреле 2014 года вступил в ряды донецких боевиков. Он прошел специальную выучку по боевой подготовке и впоследствии участвовал в боях против ВСУ. В частности – во время активной фазы боев за Дебальцево в 2015 году. Кроме этого, мужчина собирал разведывательные данные.

Информацию о количестве, расположении позиций и передислокации Вооруженных сил Украины он передавал через "кураторов" представителям российских спецслужб. Те поручили ему отбирать "кадры" для разведывательно-диверсионных групп боевиков, а также обучать их.

Обратите внимание! Сейчас злоумышленник скрывается от правосудия. Он находится на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.

Как наказали боевика

Приговор предателю Украины огласил Ровненский городской суд. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье об участии в террористической группе или террористической организации. Ему назначили наказание в виде 9 лет тюрьмы.

Пожизненное для боевиков Луганщины