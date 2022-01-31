Фигурант дела собирал разведданные об украинской армии и подбирал "кадры" в террористические группировки. Осужденного объявили в розыск.
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Что установило следствие
По информации правоохранителей, житель Ровненской области в апреле 2014 года вступил в ряды донецких боевиков. Он прошел специальную выучку по боевой подготовке и впоследствии участвовал в боях против ВСУ. В частности – во время активной фазы боев за Дебальцево в 2015 году. Кроме этого, мужчина собирал разведывательные данные.
Информацию о количестве, расположении позиций и передислокации Вооруженных сил Украины он передавал через "кураторов" представителям российских спецслужб. Те поручили ему отбирать "кадры" для разведывательно-диверсионных групп боевиков, а также обучать их.
Как наказали боевика
Приговор предателю Украины огласил Ровненский городской суд. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье об участии в террористической группе или террористической организации. Ему назначили наказание в виде 9 лет тюрьмы.
Пожизненное для боевиков Луганщины
- Накануне бывшего главаря луганских боевиков и его сообщников приговорили к пожизненному заключению. Их признали виновными в сбитии самолета ВСУ вблизи Луганского аэропорта в 2014 году.
- Игорю Плотницкому, Андрею Патрушеву и Алексею Гурееву огласили приговоры за совершение террористического акта. СБУ принимает меры для обеспечения выполнения решения суда, в частности по задержанию обвиняемых.