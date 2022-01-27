Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции по этому делу.
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Главаря боевиков и его подельников осудили
Согласно решению суда, к пожизненному лишению свободы приговорили
- бывшего руководителя террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого,
- заместителя командира незаконного вооруженного формирования "Батальон Заря" Андрея Патрушева,
- командира незаконного вооруженного формирования "Витязь" Алексея Гуреева.
Всем были оглашены приговоры за совершение террористического акта.
В настоящее время Служба безопасности Украины принимает меры по обеспечению выполнения решения суда, в частности, по задержанию обвиняемых и этапированию их для отбывания наказания.
Детали преступления, совершенного боевиками
- По информации следствия, в целях блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом. Те перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска.
- 14 июня 2014 года во время осуществления захода на посадку в аэропорт этим ПЗРК обстреляли военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. Обстрелы были организованы и проведены под четким руководством осужденных.
- В результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, которые находились на борту.
Телефонные разговоры террористов о сбитом самолете Ил-76 в 2014 году: смотрите видео