Ростовский облвоенкомат примет и поставит на учет желающих. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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Такое предложение выдвинули так называемым "гражданам России". Однако большинство украинцев на оккупированных территориях имеют российские паспорта.

Кремль снова толкует о "защите русскоязычных"

Водолацкий заявил, что в случае призыва эти граждане будут проходить службу в России. Чиновник говорил об "обеспечении безопасности и защиты русскоязычного населения".

Несмотря на восьмой год российской оккупации, он цинично добавил, что жителей Донбасса якобы беспокоит "перспектива вторжения ВСУ".

Обратите внимание! В оккупированном Крыму украинцев тоже регулярно призывают в российскую армию, что вызывающе нарушает международное право. В МИД выражают решительный протест.

Что происходит на оккупированных территориях: последние новости

Россия может официально признать так называемые псевдореспублики на Донбассе. Соответствующий проект Совет Госдумы России будет рассматривать в феврале 2022 года.

В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать полный выход Москвы из Минских договоренностей.

Кроме того, государство-агрессор продолжает стягивать свою технику на оккупированные территории. Например, 10 января там заметили 101 единицу российской техники, размещенной с нарушением договоренностей.

Наша разведка фиксирует проведение активной боевой подготовки российских наемников на Донбассе. В то же время боевики стали чаще подрываться на собственных минах.

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