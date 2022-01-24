Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции коммунистов России Николай Коломейцев.

Важно Полмиллиона украинцев готовы голыми руками рвать россиян на куски, – командующий ООС

В Кремле считают, что признание боевиков на Донбассе якобы позволит "защитить народы республик от внешних угроз", а также укрепить стабильность в регионе.

Кроме того, коммунисты обратились к Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

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