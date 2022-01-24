Про це повідомив перший заступник голови фракції комуністів Росії Микола Коломейцев.

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У Кремлі вважають, що визнання бойовиків на Донбасі нібито дозволить "захистити народи республік від зовнішніх загроз", а також зміцнити стабільність у регіоні.

Крім того, комуністи звернулися до Володимира Путіна з проханням якнайшвидше провести переговори з керівництвом Донецька та Луганська, щоб створити правову основу міждержавних відносин та для регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги.

Що передбачає документ

Мовиться про проект звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати народні республіки Донбасу на офіційному рівні, як це було з Абхазією та Південною Осетією. Також документ закликає до проведення переговорів про співпрацю та взаємодопомогу з керівництвом ЛНР та ДНР.

Зверніть увагу! Абхазія та Південна Осетія є частково визнаними республіками, яким Росія раніше "допомогла стати незалежними" від Грузії. Фактично ж Росія окупувала її території, як і територію українського Донбасу.

Додамо, що сценарій розвитку подій в Придністров'ї, Абхазії і на Донбасі дуже подібні. Невизнання їх міжнародним співтовариством призвело до того, що "республіки" неспроможні існувати самостійно, без підтримки Росії.