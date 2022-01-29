Ростовський облвійськкомат прийме та поставить на облік охочих. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький.

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Таку пропозицію висунули так званим "громадянам Росії". Однак більшість українців на окупованих територіях мають російські паспорти.

Кремль знову торочить про "захист російськомовних"

Водолацький заявив, що у разі призову ці громадяни проходитимуть службу в Росії. Чиновник говорив про "забезпечення безпеки та захисту російськомовного населення".

Попри восьмий рік російської окупації, він цинічно додав, що жителів Донбасу нібито непокоїть "перспектива вторгнення ЗСУ".

Зверніть увагу! В окупованому Криму українців теж регулярно призивають до російської армії, що зухвало порушує міжнародне право. У МЗС висловлюють рішучий протест.

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