1 жовтня у Росії по всій країні розпочався призов на військову службу. Оскільки Крим росіяни безпідставно вважають своїм, то й місцевих мешканців також призиватимуть до армії. Це неприпустимо, і з цього приводу МЗС України висловило рішучий протест.

Українські дипломати, як повідомила пресслужба МЗС України, закликали світову спільноту відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права, Конвенції про захист цивільного населення під час війни та прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

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Залучення Росією населення окупованих територій до своїх збройних сил (а ще й кримінальне переслідування тих, хто відмовився), масові військово-пропагандистські заходи зі втягненням навіть дітей та ще й в умовах пандемії COVID-19 – все це виходить за межі міжнародного права.

Росія повинна припинити ці правопорушення і неухильно дотримуватися зобов'язань держави-окупанта, як наголосили в МЗС України.

За умовами Конвенції про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту заборонено:

Примушувати людей служити в її збройних чи допоміжних силах.

А також чинити тиск і вести пропаганду "добровільного" вступу до армії.

Нагадаємо, у квітні 2020 за схожої ситуації Євросоюз відреагував заявою: призов Росією кримчан до лав російської армії – це порушення міжнародного гуманітарного права. ЄС ніколи не визнає анексію Криму.

Звернімо увагу, що Офіс генпрокурора скерував до Міжнародного кримінального суду повідомлення про політику пропаганди та нав'язування військової служби серед дітей на території окупованого Криму. У повідомленні мовиться:

"Політика мілітаризації відбувається на всій території Криму, має цілеспрямований, систематичний і масштабний характер, стосується дітей та є інструментом примусу до служби в армії окупанта".