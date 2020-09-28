Посли країн Євросоюзу схвалили введення санкцій проти осіб та компаній, які були причетні до будівництва Керченського мосту. Раніше у 2019 році ЄС вже вводив санкції проти 6 російських компаній, проте зараз готує нові.

У ЄС готують 6 нових санкцій проти російських компаній та осіб, які будували Керченський міст. Про це у твітері повідомив кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк.

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Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти 2 осіб та 4 компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту,

– написав Юзвяк.

Журналіст не назвав проти кого саме Євросоюз введе санкції, проте повідомив, що обмеження офіційно оформлять до кінця цього тижня, тобто до 2 жовтня.

Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2020

Коротко про будівництво Керченського мосту