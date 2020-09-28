ЄС вводить нові санкції за будівництво Керченського мосту, – ЗМІ
Посли країн Євросоюзу схвалили введення санкцій проти осіб та компаній, які були причетні до будівництва Керченського мосту. Раніше у 2019 році ЄС вже вводив санкції проти 6 російських компаній, проте зараз готує нові.
У ЄС готують 6 нових санкцій проти російських компаній та осіб, які будували Керченський міст. Про це у твітері повідомив кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк.
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Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти 2 осіб та 4 компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту,
– написав Юзвяк.
Журналіст не назвав проти кого саме Євросоюз введе санкції, проте повідомив, що обмеження офіційно оформлять до кінця цього тижня, тобто до 2 жовтня.
Коротко про будівництво Керченського мосту
- У лютому 2016 року розпочалося будівництво Керченського мосту від Таманського півострова у Краснодарському краї до анексованого Росією Криму.
- Проте Кремль не погоджував з Україною обмеження для суден, які заходять через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.
- Через це Київ у лютому 2018 року направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Україна скаржилась на будівництво Керченського мосту, обмеження навігації в протоці та на те, що міст перекрив доступ великих суден в Азовське море.
- Проросійські окупанти 23 грудня 2019 року запустили перший пасажирський потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя, який йшов по Керченському мосту.
- У 2019 році Рада ЄС запровадила санкції проти 6 російських компаній, які брали участь у будівництві Кримського мосту.