Кримським мостом проїхав перший пасажирський поїзд: Україна порушила справу

По незаконно побудованому Кримському мосту до анексованого українського півострова проїхав перший пасажирський потяг сполученням Санкт-Петербург – Севастополь. Україна вже відкрила кримінальне провадження через це.

В окупований Севастополь потяг прибув вранці 25 грудня, пише російський "Интерфакс".

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Поїзд їхав з Санкт-Петербурга понад 43 години і проїхав загалом 2741 кілометр.

Україна не забарилася з реакцією на дії окупантів. Прокуратура АР Крим вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським потягом державного кордону України через міст.

Такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права,

– наголосили у прокуратурі.

Прокурор Криму Ігор Поночовний додав, що будівництво Кримського мосту завдало шкоди Азовському морю і Керченській протоці. Тому через цей екологічний злочин також відкрите кримінальне провадження.

Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року окупанти офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



23 грудня Росія завершила будівництво залізничної частини Кримського мосту. Його приїжджав спеціально відкривати президент Росії-агресора Володимир Путін. Відкриття залізничного сполучення РФ з анексованим Кримом засудили у Європейському Союзі та в ООН.