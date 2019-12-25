Крымским мостом проехал первый пассажирский поезд: Украина возбудила дело

По незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный украинский полуостров проехал первый пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь. Украина уже открыла уголовное производство из-за этого.

В оккупированный Севастополь поезд прибыл утром 25 декабря, пишет российский "Интерфакс".

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Поезд ехал из Санкт-Петербурга более 43 часов и проехал всего 2741 километр.

Украина не замедлила с реакцией на действия оккупантов. Прокуратура АР Крым уже зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом государственной границы Украины через мост.

Такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права,

– отметили в прокуратуре.

Прокурор Крыма Игорь Поночовный добавил, что строительство Крымского моста нанесло ущерб Азовскому морю и Керченскому проливу. Поэтому через это экологическое преступление также открытое уголовное производство.

Что известно о Крымском мосте?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года оккупанты официально открыли мост, запустив движение по нему.



23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста. Его приезжал специально открывать президент России-агрессора Владимир Путин. Открытие железнодорожного сообщения РФ с аннексированным Крымом осудили в Европейском Союзе и в ООН.