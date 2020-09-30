У російському уряді скаржаться, що закордонні компанії відмовляються постачати Росії готові системи для літаків. Компанії відмовляються виконувати навіть зобов'язання за контрактами, які були підписані раніше.

Це стосується передовсім цивільних російських літаків, заявив директор департаменту радіоелектронної промисловості Міністерства промисловості й торгівлі Росії Василь Шпак. Його цитує Интерфакс.

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Він підкреслив, що деякі закордонні компанії поінформували російських авіабудівників, що ні за чинними контрактами, ні за новими контрактами взаємини з ними тривати не будуть.

Фактично, без оголошення санкцій вони сказали про те, що системи більше поставляти не будуть. Таким чином намагаються просто зупинити наше цивільне авіабудування,

– заявив Василь Шпак.

Втім він не уточнив, яких саме російських виробників це стосується, і які саме системи більше не постачатимуть Росії. Шпак підкреслив, що подальші обмеження можуть зачепити сферу мікроелектроніки.