Євросоюз введе санкції за Керченський міст, які блокував Кіпр, – ЗМІ
Євросоюз незабаром схвалить введення санкцій проти компаній та осіб, які брали участь у будівництві Керченського мосту. Раніше це рішення блокував Кіпр.
Санкції проти білоруських чиновників досі заблоковані, але є прогрес у санкціях щодо будівництва Керченського мосту. Про це у твітері повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
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У 2018 році Євросоюз офіційно ввів санкції проти 6 російських компаній, які будували Керченський міст
Санкції ЄС щодо Білорусі досі заблоковані, але, принаймні, є певний прогрес, оскільки санкції щодо осіб, відповідальних за будівництво Керченського мосту, і тих, хто несе відповідальність за кібератаки на Бундестаг у 2015 році, будуть схвалені в найближчі тижні,
– написав Джозвяк.
Чому Кіпр блокував санкції
Санкції Євросоюзу проти білоруських чиновників блокував Кіпрський уряд. В обмін на ці санкції Кіпр вимагав від ЄС вжити заходи проти Туреччини, яка видобуває природні ресурси у Східному Середземномор’ї.
Коротко про будівництво Керченського мосту
- Будівництво Керченського мосту від Таманського півострова у Краснодарському краї до анексованого Росією Криму розпочалося в лютому 2016 року.
- Кремль не погоджував з Україною обмеження для суден, які заходять через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.
- Київ у лютому 2018 року направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Україна скаржилась на будівництво Керченського мосту, обмеження навігації в протоці та на те, що міст перекрив доступ великих суден в Азовське море.
- Проросійські окупанти 23 грудня 2019 року запустили перший пасажирський потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя, який йшов по Керченському мосту.
- У 2019 році Рада ЄС запровадила санкції проти 6 російських компаній, які брали участь у будівництві кримського мосту.