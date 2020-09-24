Євросоюз незабаром схвалить введення санкцій проти компаній та осіб, які брали участь у будівництві Керченського мосту. Раніше це рішення блокував Кіпр.

Санкції проти білоруських чиновників досі заблоковані, але є прогрес у санкціях щодо будівництва Керченського мосту. Про це у твітері повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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У 2018 році Євросоюз офіційно ввів санкції проти 6 російських компаній, які будували Керченський міст

Санкції ЄС щодо Білорусі досі заблоковані, але, принаймні, є певний прогрес, оскільки санкції щодо осіб, відповідальних за будівництво Керченського мосту, і тих, хто несе відповідальність за кібератаки на Бундестаг у 2015 році, будуть схвалені в найближчі тижні,

– написав Джозвяк.

Чому Кіпр блокував санкції

Санкції Євросоюзу проти білоруських чиновників блокував Кіпрський уряд. В обмін на ці санкції Кіпр вимагав від ЄС вжити заходи проти Туреччини, яка видобуває природні ресурси у Східному Середземномор’ї.

EU sanctions on #Belarus are still blocked but at least some progress as the sanctions on those responsible for the building of the #Kerchbridge & those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 will be green lighted in the coming weeks #Russia #Crimea #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 24, 2020

Коротко про будівництво Керченського мосту