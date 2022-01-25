Чим займаються бойовики на Донбасі
Цього тижня окупаційні підрозділи проводять заняття з тактичної та вогневої підготовки. Про це ГУР заявило 25 січня.
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Крім того, російські найманці тренуються управляти вогнем артилерійських підрозділів у межах так званого "єдиного дня вогню".
На передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд. Одночасним вони нарощують мінно-вибухові загородження, зокрема з використанням заборонених протипіхотних мін російського виробництва.
Висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах,
– розповіли у розвідці.
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Повний текст публікації ГУР Міноборони у фейсбуці:
Головне управління розвідки України інформує.
У з'єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях продовжуються активні заходи бойової підготовки.
Цього тижня у підрозділах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної та вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках так званого "єдиного дня вогню".
Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін російського виробництва.
Разом з тим, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах.