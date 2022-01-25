Чем занимаются боевики на Донбассе

На этой неделе оккупационные подразделения проводят занятия по тактической и огневой подготовке. Об этом ГУР заявило 25 января.

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Кроме того, российские наемники тренируются управлять огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого "единого дня огня".

На передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений. Одновременно они наращивают минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных противопехотных мин российского производства.

Высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и усложненные погодные условия приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника на собственных минах,

– рассказали в разведке.

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Полный текст публикации ГУР Минобороны в фейсбуке:

Главное управление разведки информирует.

В соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжаются активные меры боевой подготовки.

На этой неделе в подразделениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого "единого дня огня".

Кроме того, на передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин российского производства.

Вместе с тем высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и усложненные погодные условия приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника на собственных минах.