Як пояснили у ГУР Міноборони України, окупанти посилили агітацію серед населення тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.

Важливо Військовий сценарій не надто цікавий Росії, – ексклюзивне інтерв'ю Стефанішиної

Водночас представники військових комісаріатів російських окупаційних адміністрацій активізували роботу з приписним складом щодо вступу на військову службу за контрактом та серед колишніх військовослужбовців окупаційних військ для поновлення їх на військовій службі.

Контроль проведення зазначених заходів здійснюють представники командування Південного військового округу ЗС Росії, які прибули на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях для перевірки стану комплектування особовим складом з'єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів,

– наголосили у ГУР Міноборони.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів, що в Україні стає все більше протитанкових засобів. Він додав, що їхня кількість перевищує потенційні мішені.

Це і не дивно, адже чимало країн світу на тлі загрози вторгнення Росії посилили свою підтримку Україні.

Які країни допомагають нам зброєю

Повний текст публікації ГУР Міноборони України:

Командування ЗС Росії посилює заходи щодо запобігання зниженню укомплектованості особовим складом з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Зокрема, з другої половини січня збільшено кількість агітаційних команд від підрозділів противника для проведення рекрутингових заходів серед населення тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.

Водночас представники військових комісаріатів російських окупаційних адміністрацій активізували роботу з приписним складом щодо вступу на військову службу за контрактом та серед колишніх військовослужбовців окупаційних військ для поновлення їх на військовій службі.

Контроль проведення зазначених заходів здійснюють представники командування Південного військового округу ЗС РФ, які прибули на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях для перевірки стану комплектування особовим складом з'єднань і частин 1 та 2 АК.