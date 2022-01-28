Таку заяву Резніков зробив під час години запитань до уряду з трибуни Верховної Ради.

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Міністр оборони України зауважив, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні.

Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней,

– заявив він.

Зауважимо, що українська армія має в розпорядженні сучасні протитанкові засоби:

"Стугна-П",

"Корсар",

"Джевелін",

Enclave.

Також у Міністерстві оборони анонсували передачу Сполученими Штатами Америки військової допомоги до 45 літако-рейсів. Наразі ж Україна вже отримала чотири такі літаки від американської сторони. Загальна сума цієї допомоги складає 200 мільйонів доларів.

Вона містить засоби оборонного характеру, серед яких:

боєприпаси,

засоби контрбатарейної боротьби,

протитанкові засоби,

стрілецьке озброєння тощо.

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