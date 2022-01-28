Таку заяву Резніков зробив під час години запитань до уряду з трибуни Верховної Ради.
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Міністр оборони України зауважив, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні.
Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней,
– заявив він.
Зауважимо, що українська армія має в розпорядженні сучасні протитанкові засоби:
- "Стугна-П",
- "Корсар",
- "Джевелін",
- Enclave.
Також у Міністерстві оборони анонсували передачу Сполученими Штатами Америки військової допомоги до 45 літако-рейсів. Наразі ж Україна вже отримала чотири такі літаки від американської сторони. Загальна сума цієї допомоги складає 200 мільйонів доларів.
Вона містить засоби оборонного характеру, серед яких:
- боєприпаси,
- засоби контрбатарейної боротьби,
- протитанкові засоби,
- стрілецьке озброєння тощо.
Які країни допомагають Києву зброєю
- Країни Балтії погодилися допомогти зброєю Україні. Поставки допомоги почнуться найближчим часом. Так, Естонія передає Україні протитанкові Javelin, а у Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю. Литва ж збирається передати Збройним силам України 24 тепловізори.
- Водночас Чехія готується надати Україні артилерійські снаряди калібру 152 міліметри. Канада також передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.
- Третю партію допомоги Україна вже отримала від США. Також у Білому домі заявили про плани передати Україні транспортні вертольоти, які придбали для афганських солдатів.
- Також про передачу Україні озброєння заговорила і Польща. Відповідні консультації ведуться на рівні міністерства оборони країни.
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