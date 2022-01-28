Такое заявление Резников сделал во время часа вопросов правительству с трибуны Верховной Рады.

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Министр обороны Украины отметил, что Россия взыскала на 300 танков больше, чем весной.

Но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней.

– заявил он.

Заметим, что украинская армия располагает современными противотанковыми средствами:

"Стугна-П",

"Корсар",

"Джевелин",

Енclave.

Также в Министерстве обороны анонсировали передачу Соединенными Штатами Америки военной помощи в 45 самолето-рейсов. Сейчас Украина уже получила четыре таких самолета от американской стороны. Общая сумма этого пособия составляет 200 миллионов долларов.

Она содержит средства оборонительного характера, среди которых:

боеприпасы,

средства контрбатарейной борьбы,

противотанковые средства,

стрелковое вооружение и т.д.

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