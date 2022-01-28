Как объяснили в ГУР Минобороны Украины, оккупанты усилили агитацию среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
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В то же время, представители военных комиссариатов российских оккупационных администраций активизировали работу с приписным составом относительно вступления на военную службу по контракту и среди бывших военнослужащих оккупационных войск для возобновления их на военной службе.
Контроль проведения указанных мероприятий осуществляют представители командования Южного военного округа ВС России, прибывшие на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для проверки состояния комплектования личным составом соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов,
– отметили в ГУР Минобороны.
Ранее Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Украине становится все больше противотанковых средств. Он добавил, что их количество превышает потенциальные мишени.
Это и не удивительно, ведь многие страны мира на фоне угрозы вторжения России усилили свою поддержку Украине.
Какие страны помогают нам оружием
- Страны Балтии согласились помочь оружием Украине. Поставки помощи начнутся в ближайшее время. Так, Эстония передает Украине противотанковые Javelin, а в Латвии приняли решение передать Украине летальное и нелетальное оружие. Литва же собирается передать Вооруженным силам Украины 24 тепловизора.
- В то же время, Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра. Канада также передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопросы поставки военного оборудования.
- Третью партию помощи Украина уже получила от США. Также в Белом доме заявили о планах передать Украине транспортные вертолеты, приобретенные для афганских солдат.
- О передаче Украине вооружения заговорила и Польша. Соответствующие консультации проводятся на уровне министерства обороны страны.
Полный текст публикации ГУР Минобороны Украины:
Командование ВС России ужесточает меры по предотвращению снижения укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.
В частности, со второй половины января увеличено количество агитационных команд от подразделений противника для проведения рекрутинговых мероприятий среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
В то же время, представители военных комиссариатов российских оккупационных администраций активизировали работу с приписным составом относительно вступления на военную службу по контракту и среди бывших военнослужащих оккупационных войск для возобновления их на военной службе.
Контроль проведения указанных мероприятий осуществляют представители командования Южного военного округа ВС РФ, прибывшие на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для проверки состояния комплектования личным составом соединений и частей 1 и 2 АК.