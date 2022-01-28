По данным следствия, его завербовали во время посещения им родственников, которые проживают на временно оккупированной территории Донетчины. Фигурант уголовного производства должен был передавать секретную информацию во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО.

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Кроме того, вражеский агент мог делиться с россиянами данными через специальные технические каналы связи.

Собирал информацию о военных и СБУшниках



Следователи собрали доказательства причастности переселенца к преступлению / Фото СБУ

Как выяснили правоохранители, переселенец добровольно согласился шпионить в пользу России во время поездки к родственникам на неконтролируемую правительством территорию.

ФСБшников интересовала информация о военнослужащих различных силовых структур Украины, в частности, СБУ.

Также россияне просили мужчину собирать данные о контрразведывательных мерах по противодействию ФСБ.



Злоумышленнику грозит до 15 лет / Фото СБУ

Впрочем, вместо важной для оккупантов информации вражеский агент может получить от 8 до 15 лет заключения. Мужчине инкриминируют участие в террористической организации, а также теракт, совершенный по предварительному согласию группой лиц.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Активизация во время эскалации

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Российские оккупанты собрали на границе с Украиной более 100 тысяч военных и бронетехники. Кроме того, террористы активизировали разведывательную и пропагандистскую деятельность.

Западные СМИ и дипломаты активно говорят о вероятности нападения российских войск на Украину. На фоне информации разведок западные партнеры официального Киева начали поставки летального оружия оборонного типа. Недавно в Белом доме подтвердили, что США готовят экспортные санкции против Кремля. Новый пакет ограничений может навредить промышленности России, а также заблокировать работу банковского сектора.