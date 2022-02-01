Глава МВС України Монастирський наголосив, що мовилося про замінування близько 10 тисяч об'єктів. Щоб обстежити їх, правоохоронцям загалом довелося витратити дні.

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За словами Монастирського, це – організоване явище. Це стає зрозуміло у порівнянні з даними 2021 року. Українська сторона розуміє, звідки надходить загроза.

Тут дуже чітко. IP-адреси електронних пошт, з яких надходить повідомлення, і телефони, якими повідомлення надходять, понад 70% – це Росія та окуповані території Донбасу,

– заявив глава МВС.

Окрім того, 10% повідомлень про замінування надходять з Білорусі.

Фейкові замінування в Україні: останні новини

У Києві 31 січня на електронну скриньку СБУ надійшла інформація про "замінування" на Центральному залізничному вокзалі, на територію аеропорту "Київ", а також – у низці шкіл міста.

У Кривому Розі 31 січня повідомили про "замінування" майже 30 об'єктів. Зокрема, мовилося про лікарні міста, місцеве відділення поліції, стоматології, туберкульозний санаторій, дитячі поліклініки, Криворізьку мерію та споруду районної адміністрації.

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