За інформацією місцевих медіа, ще зранку 31 січня анонім надіслав листа в поліцію. Він вимагав затримати конкретну особу.

До теми У Києві знову шукають вибухівку в аеропорті, залізничному вокзалі та школах

Замінування в Кривому Розі

До переліку об'єктів, де нібито закладена вибухівка, потрапило 22 будівлі. Невідомий назвав міські лікарні, стоматології, туберкульозний санаторій і дитячі поліклініки.



Невідомий "замінував" понад 20 будівель у Кривому Розі / Фото "Свої"

У список також потрапило місцеве відділення поліції і будівля СБУ. Не забули і про Криворізьку мерію та споруду районної адміністрації.



Анонім повідомив про вибухівку в лікарнях, поліції та СБУ / Фото "Свої"

Із усіх будівель евакуювали людей. На місцях працюють слідчі, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Вибухівка в торгових центрах

Трохи пізніше 31 січня правоохоронці Кривого Рогу отримали чергове повідомлення про "замінування". Цього разу вибухівку нібито заклали в торгово-розважальних центрах міста.

Усі ТРЦ Кривого Рогу перевіряють спецслужби. Мінувальник заявив, що він є російським шпигуном та вимагав 100 тисяч гривень на номер мобільного.

Гібридна війна

Уже понад місяць міста України потерпають від щоденних повідомлень про замінування. У фокусі зловмисників – школи, торгові центри, лікарні, аеропорти та інші адміністративні будівлі в різних населених пунктах.



Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу

Працівники СБУ заявили, що такі заяви є інструментом гібридної війни. Більшість листів та дзвінків надходять на "гарячі лінії" з тимчасово окупованих території Донбасу та Росії.

У такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію в країні та посіяти паніку. Зокрема, через замінування школи Кривого Рогу перевели на дистанційне навчання.