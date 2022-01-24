Анонімне повідомлення працівники Служби безпеки України отримали на електронну скриньку 24 січня зранку. Мінувальник представився "секретним агентом Росії".

До теми Попри хвилю "мінувань", у Кривому Розі відновлюють очне навчання в школах

Замінування в Кривому Розі

Невідомий пригрозив підірвати всі школи міста за годину з моменту надсилання листа. За його словами, внаслідок масового вибуху "помруть тисячі дітей".

Вибухотехніки, кінологи та правоохоронці розпочали обстеження територій усіх освітніх закладів. Дітей та персонал шкіл евакуювали.

Важливо! За неправдиве повідомлення про замінування в Україні передбачена кримінальна відповідальність – до 6 років за ґратами.

Діти Кривого Рогу на дистанційці

У середу, 19 січня, в Кривому Розі та низці інших міст влада ухвалила перевести школярів та дошкільнят на дистанційну форму навчання. Підставою стала хвиля масових замінувань, які трапляються ледь не щодня та заважають освітньому процесу.



Анонім повідомив про закладену вибухівку в школах Кривого Рогу / Фото "Свої"

Учні з Кривого Рогу перебували на дистанційному навчанні до 21 січня включно. У понеділок, 24 січня, діти знову прийшли до шкіл.

Криворізьких школярів перевели на дистанційку: дивіться відео

Однак уже зранку понеділка їх довелося евакуювати, уроки також зірвали через масові замінування. За попередньою інформацією, виконком Криворізької міськради відпустив усіх додому через загрозу вибуху.

Інструмент Росії

Співробітники Служби безпеки України переконані, що масові замінування в різних містах відбуваються через російських агентів. Працівники спецслужб Росії у такий спосіб намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні.

Постійні повідомлення про фейкові замінування мають посилити паніку та тривогу в суспільстві – це елемент гібридної війни. Інколи допомагають ворогу самі українці, які заради розваги звертаються до нього за "послугами".

Зверніть увагу! Не зайвим буде пояснити дітям, що таке псевдозамінування і чому це погано. Психологиня Юлія Сенченко наголосила – малечі необхідно пояснити, що страх у таких ситуаціях є нормальною реакцією.

Правоохоронці встановлюють джерело кожного дзвінка чи листа з повідомленням про замінування. Більшість надходить із територій Росії чи тимчасово окупованого Донбасу.