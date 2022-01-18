За попередньою інформацією, з повідомленням про замінування у поліцію зателефонував 21-річний молодик. Він живе у Кривому Розі.

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Причини фейкового замінування

Як встановили слідчі, ідейним натхненником правопорушення був 13-річний учень школи №88. Він не хотів вчитися у той день та попросив друга "замінувати" освітній заклад.

Довідка. В Україні передбачена кримінальна відповідальність за неправдиве повідомлення про замінування – від 2 до 8 років ув'язнення.

Окрім безпосереднього "виконавця замовлення", за вчинене відповідатимуть і батьки неповнолітнього. На них склали адмінпротокол за невиконання обов’язків з виховання дитини, тож їм загрожує штраф.

Повідомлення про вибухівку в школі

Напередодні, 17 січня зранку, адміністрація школи №88 у Кривому Розі отримала повідомлення про закладену вибухівку. На місці працювала вибухотехнічна служба та кінологи.



Кінологи та вибухотехніки перевірили школу №88 у Кривому Розі / Фото "1 міський"

Службовий пес Джек обнюхав усю територію школи, але жодної бомби не знайшов. Водночас криворізьких школярів тимчасово перевели на дистанційний формат навчання.

Як обговорювати з дітьми фейкові замінування

З огляду на хвилю замінувань в Україні, психологиня Юлія Сенченко рекомендує батькам поговорити про це з дітьми. Найважливіше – пояснити, що страх і стрес є нормальною реакцією організму, це не соромно.

Далі варто розповісти порядок дій у випадку повідомлення про замінування. Наприклад, звернутися за допомогою до дорослого, виконувати всі вказівки та інструкції вчителя.

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Варто наголосити, що ситуація з фейковими замінуваннями, ймовірно, не несе реальної загрози. До неї можна ставитися як до тренувальної евакуації.

Не зайвим буде пояснити, що такі повідомлення здебільшого є злими жартами. Така поведінка порушує закон та тягне за собою відповідальність.