По предварительной информации, с сообщением о заминировании в полицию позвонил по телефону 21-летний молодой человек. Он живет в Кривом Роге.

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Причины фейкового заминирования

Как установили следователи, идейным вдохновителем правонарушения был 13-летний учащийся школы №88. Он не хотел учиться в тот день и попросил друга "заминировать" образовательное учреждение.

Справка. В Украине предусмотрена уголовная ответственность за ложное уведомление о заминировании – от 2 до 8 лет тюрьмы.

Кроме непосредственного "исполнителя заказа", за совершенное будут отвечать и родители несовершеннолетнего. На них составили админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, поэтому им грозит штраф.

Сообщение о взрывчатке в школе

Накануне 17 января утром администрация школы №88 в Кривом Роге получила сообщение о заложенной взрывчатке. На месте работала взрывотехническая служба и кинологи.

Кинологи и взрывотехники проверили школу №88 в Кривом Роге / Фото "1 городской"

Служебный пес Джек обнюхал всю территорию школы, но никакой бомбы не нашел. В то же время, криворожских школьников временно перевели на дистанционный формат обучения.

Как обсуждать с детьми фейковые заминирования

Учитывая волну заминирований в Украине, психолог Юлия Сенченко рекомендует родителям поговорить об этом с детьми. Самое важное – объяснить, что страх и стресс являются нормальной реакцией организма, это не стыдно.

Далее следует рассказать порядок действий в случае уведомления о заминировании. Например, обратиться за помощью к взрослому, следовать всем указаниям и инструкциям учителя.

Обратите внимание Это провокация, – имам о "заминировании" в Кривом Роге от имени "воинов Аллаха"

Следует отметить, что ситуация с фейковыми заминированиями, вероятно, не несет реальной угрозы. К ней можно относиться как к учебной эвакуации.

Нелишне будет объяснить, что такие сообщения в основном злые шутки. Такое поведение нарушает закон и влечет ответственность.