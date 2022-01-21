Про це повідомили 21 січня місцеві ЗМІ. Згодом ухвалене рішення прокоментували й у міськраді Кривого Рогу.

Напередодні У Кривому Розі вичислили "мінувальника", який сидить у СІЗО: продовжив свій термін ув'язнення

Коли учні повернуться за парти

Очне навчання відновиться в понеділок, 24 січня. Це підтвердила в коментарі журналістами директорка Департаменту освіти й науки виконкому Криворізької міськради Тетяна Кріпак.

Рішення перевести школи на дистанційну форму навчання ухвалили ще 19 січня. Тоді його пояснили тим, що Україною прокотилася хвиля повідомлень про загрозу вибуху.

Кілька "замінувань" у місті

20 січня до поліції Дніпропетровщини надійшло одразу кілька звернень про закладену вибухівку. Мовилося про криворізький коледж і всіх школи Дніпра.

19 січня до СБУ надійшов лист про те, що всі школи Кривого Рогу нібито можуть зірватися. Відправник представився шпигуном російської розвідки та просив 20 тисяч гривень.

13 січня поліцейські Кривого Рогу перевіряли наявність вибухівки в кількох торгових центрах міста. Про загрозу вибуху їм нібито повідомили "воїни Аллаха".

Зверніть увагу! Страх і стрес дітей при "замінуваннях" шкіл – це цілком нормально. Але психологиня Юлія Сенченко вважає, що батьки мають правильно все пояснити. Детальніше про це – за посиланням.

СБУ прокоментувала фейкові мінування

Українським правоохоронцям з початку 2022 року надійшло вже понад 3 сотні повідомлень про нібито замінування будівель. Служба безпеки України з'ясувала, що причетною до цього є Росія.

Більшість повідомлень, за даними СБУ, надсилають користувачі інтернету, які перебувають на території сусідніх пострадянських країн або на тимчасово окупованому Донбасі.

Зазвичай ці люди користуються спеціальним програмним забезпеченням, яке, на їхню думку, забезпечує анонімність. У викритті зловмисників українські агенти співпрацюють із міжнародними колегами.