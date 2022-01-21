Об этом сообщили 21 января местные СМИ. Впоследствии принятое решение было прокомментировано и в горсовете Кривого Рога.

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Когда ученики вернутся за парты

Очная учеба возобновится в понедельник, 24 января. Это подтвердила в комментарии журналистами директор Департамента образования и науки исполкома Криворожского горсовета Татьяна Крипак.

Решение перевести школы на дистанционную форму обучения было принято еще 19 января. Тогда его объяснили тем, что по Украине прокатилась волна сообщений об угрозе взрыва.

Несколько "заминирований" в городе

20 января в полицию Днепропетровщины поступило сразу несколько обращений о заложенной взрывчатке. Речь шла о криворожском колледже и всех школах Днепра.

19 января в СБУ поступило письмо о том, что все школы Кривого Рога якобы могут взорваться. Отправитель представился шпионом российской разведки и просил 20 тысяч гривен.

13 января полицейские Кривого Рога проверяли наличие взрывчатки в нескольких торговых центрах города. Об угрозе взрыва им якобы сообщили "воины Аллаха".

Обратите внимание! Страх и стресс детей при "заминировании" школ – это вполне нормально. Но психолог Юлия Сенченко считает, что родители должны правильно все объяснить. Детальнее об этом – по ссылке.

СБУ прокомментировала фейковые минирования

Украинским стражам порядка с начала 2022 года поступило уже более 3 сотни сообщений о якобы минировании зданий. Служба безопасности Украины выяснила, что причастна к этому Россия.

Большинство сообщений, по данным СБУ, посылают пользователи интернета, находящиеся на территории соседних постсоветских стран или на временно оккупированном Донбассе.

Обычно эти люди пользуются специальным программным обеспечением, которое, по их мнению, обеспечивает анонимность. В разоблачении злоумышленников украинские агенты сотрудничают с международными коллегами.