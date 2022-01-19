Эту информацию в комментарии журналистке 24 канала подтвердила главная специалист департамента образования и науки исполкома Криворожского городского совета Виктория Полякова.

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Дистанционка в Кривом Роге

По ее словам, соответствующее решение принял исполнительный комитет в связи с массовыми заминированиями в Кривом Роге и других городах Украины. Дети будут учиться дистанционно до конца недели, то есть 19, 20 и 21 января.

Педагоги не исключают возможного продления дистанционки в Кривом Роге. Это возможно, если волна массовых заминирований продолжится, но соответствующее решение должно быть принято исполком города.



Школы и детсады Кривого Рога перешли на дистанционное обучение / Фото с сайта "Свои"

Согласно приказу горисполкома, будут удаленно обучаться учащиеся школ, а также дошкольники и воспитанники различных заведений внешкольного образования. В то же время в школы будут предоставляться доступ работникам спецслужб в случае необходимости.

"Мы получили сообщение о заминировании от Службы безопасности Украины и должны были действовать в соответствии с алгоритмами", – подчеркнули в департаменте образования.

В Кривом Роге дети будут учиться дистанционно из-за заминирований: смотрите видео



Дистанционное обучение в Украине

Ранее ряд школ в других городах Украины перешли на дистанционный режим работы. Речь идет о Черкассах, Бердянске и Николаеве.

Больше всего от псевдозаминирования пострадали учебные заведения в Черкассах. Так что предварительно решили, что до 23 января местные дети будут учиться из дома.

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В Николаеве изменили формат проведения занятий всего 4 школы. Остальные заведения общего среднего образования продолжат работать в обычном режиме.

Бердянские школы получали сообщения о заминировании ежедневно, поэтому для обеспечения нормального образовательного процесса все заведения перешли на дистанционку.