Цю інформацію у коментарі журналістці 24 каналу підтвердила головна спеціалістка департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради Вікторія Полякова.

До теми Поліцейські знайшли псевдомінувальника, який зірвав уроки в школі Кривого Рогу

Дистанційка в Кривому Розі

За її словами, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет у зв'язку з масовими замінуваннями в Кривому Розі та інших містах України. Діти навчатимуться дистанційно до кінця тижня, тобто 19, 20 і 21 січня.

Освітяни не виключають можливого продовження дистанційки в Кривому Розі. Воно можливе, якщо хвиля масових замінувань триватиме, але відповідне рішення має ухвалити виконком міста.

Школи Кривого Рогу перевели на дистанційне навчання через замінування
Школи та дитсадки Кривого Рогу перейшли на дистанційне навчання / Фото з сайту "Свої"

Відповідно до наказу міськвиконкому, віддалено навчатимуться учні шкіл, а також дошкільнята й вихованці різноманітних закладів позашкільної освіти. Водночас до шкіл надаватимуть доступ працівникам спецслужб у разі потреби.

"Ми отримали повідомлення про замінування від Служби безпеки України й мали діяти відповідно до алгоритмів", – наголосили в департаменті освіти.

У Кривому Розі діти навчатимуться дистанційно через замінування: дивіться відео

Дистанційне навчання в Україні

Раніше низка шкіл в інших містах України перейшла на дистанційний режим роботи. Мовиться про Черкаси, Бердянськ і Миколаїв.

Найбільше від псевдозамінувань постраждали навчальні заклади в Черкасах. Тож попередньо вирішили, що до 23 січня місцеві діти навчатимуться з дому.

Цікаво Як обговорювати з дітьми фейкові замінування у школах: поради батькам

У Миколаєві змінили формат проведення занять лише 4 школи. Решта закладів загальної середньої освіти продовжать працювати в звичному режимі.

Бердянські школи отримували повідомлення про замінування ледь не щодня, тож для забезпечення нормального освітнього процесу, всі заклади перейшли на дистанційку.