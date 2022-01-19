Цю інформацію у коментарі журналістці 24 каналу підтвердила головна спеціалістка департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради Вікторія Полякова.
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Дистанційка в Кривому Розі
За її словами, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет у зв'язку з масовими замінуваннями в Кривому Розі та інших містах України. Діти навчатимуться дистанційно до кінця тижня, тобто 19, 20 і 21 січня.
Освітяни не виключають можливого продовження дистанційки в Кривому Розі. Воно можливе, якщо хвиля масових замінувань триватиме, але відповідне рішення має ухвалити виконком міста.
Школи та дитсадки Кривого Рогу перейшли на дистанційне навчання / Фото з сайту "Свої"
Відповідно до наказу міськвиконкому, віддалено навчатимуться учні шкіл, а також дошкільнята й вихованці різноманітних закладів позашкільної освіти. Водночас до шкіл надаватимуть доступ працівникам спецслужб у разі потреби.
"Ми отримали повідомлення про замінування від Служби безпеки України й мали діяти відповідно до алгоритмів", – наголосили в департаменті освіти.
У Кривому Розі діти навчатимуться дистанційно через замінування: дивіться відео
Дистанційне навчання в Україні
Раніше низка шкіл в інших містах України перейшла на дистанційний режим роботи. Мовиться про Черкаси, Бердянськ і Миколаїв.
Найбільше від псевдозамінувань постраждали навчальні заклади в Черкасах. Тож попередньо вирішили, що до 23 січня місцеві діти навчатимуться з дому.
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У Миколаєві змінили формат проведення занять лише 4 школи. Решта закладів загальної середньої освіти продовжать працювати в звичному режимі.
Бердянські школи отримували повідомлення про замінування ледь не щодня, тож для забезпечення нормального освітнього процесу, всі заклади перейшли на дистанційку.